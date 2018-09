Britney draait op voor kosten rechtszaak door ex

Britney zou Kevin op dit moment per maand 20.000 dollar alimentatie betalen. Dat bedrag is enige jaren geleden vastgesteld, maar de zangeres is sinds haar shows in Las Vegas stukken meer gaan verdienen, waardoor haar ex meer geld wil. Volgens een bron van The Blast heeft Britney’s vader Jamie, die haar financiën beheert, hem al een verhoging van 10.000 dollar per maand aangeboden, maar wees Kevin het voorstel af.

De advocaten van Britney hebben in een formeel antwoord op het verzoek om meer alimentatie aangegeven dat de zangeres al meer betaalt dan ze zou hoeven. De twee delen de voogdij over zoons Sean (12) en Jayden (11) en Britney zou naast de 20.000 per maand ook de schoolkosten, bijlessen, hobby’s, kleding en elektronica van de jongens betalen.