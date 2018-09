Huis uit vampierenserie Twilight te koop

In het huis zijn daadwerkelijk scènes van de eerste film van de populaire vampierenreeks opgenomen. Vooral Kristen Stewart (Bella) en Billy Burke, die in de films haar vader Charlie speelde, brachten veel tijd door in de vrijstaande woning. Voor de vier films daarna werd de binnenkant van het huis nagebouwd in een studio.

De huidige eigenaar laat aan USA Today weten dat het productieteam voor de opnames in 2008 zijn hele huis hebben geschilderd en opgeknapt. „Ik kan niet uitleggen hoe het voelt om een film te kijken en mensen te zien staan koken in jouw keuken”, vertelt hij aan de krant. De eigenaren hebben alles behouden zoals het was in de film, en noemen de woning in de advertentie Bella’s huis.

Alhoewel deze woning in de staat Oregon ligt, speelde Twilight zich af in het echt bestaande stadje Forks, in de naburige staat Washington. Dat zag het aantal toeristen dat het plaatsje bezocht omhoogschieten met de enorme populariteit van de films. Waar er voor Twilight zo’n 10.000 toeristen per jaar naar Forks kwamen, liep dat in de hoogtijdagen van de vampierenreeks in 2010 op tot 73.000.