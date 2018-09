Madonna gaat op haar 60e met tijd mee

De afgelopen jaren was het stil rond Madonna, geboren op 16 augustus 1958 in Bay City, in de staat Michigan. Ze trok naar Portugal, waar ze zich vooral richtte op haar leven als voetbalmoeder voor haar bij Benfica spelende zoon David Banda. De Queen of Pop kwam eigenlijk alleen nog in het nieuws wanneer ze – als vanouds – provoceerde. Nu niet met muziek of optredens maar met bijvoorbeeld naaktfoto’s op sociale media.

Eind dit jaar moet er na drie jaar een einde aan de stilte komen en gaat het weer over muziek. Madonna kondigde haar veertiende album eerder dit jaar aan. De nieuwe plaat is het vervolg op Rebel Heart, dat in 2015 wisselend werd ontvangen. De kritieken waren niet slecht maar van de plaat kwam geen enkele hit. De naam Madonna, wereldwijd de bestverkopende vrouwelijke artiest ooit, was blijkbaar niet genoeg meer. Voor Rebel Heart kreeg Madonna nog wel hulp van grote namen als Avicii, Diplo en Kanye West. Nicki Minaj, Chance The Rapper en Nas waren ook daadwerkelijk te horen.

Wat het nieuwe album voor geluid gaat brengen, is nog afwachten, maar grote kans dat het Portugese invloeden heeft, omdat ze in haar huidige thuisland liet weten geïnspireerd te worden door lokale muziek. „Ik heb een heleboel fantastische muzikanten ontmoet en ik heb met een heleboel van hen samengewerkt voor mijn nieuwe album”, zo liet de zangeres eerder doorschemeren. De fans kunnen in ieder geval rekenen op iets moderns, zoals Madonna altijd met haar tijd meegaat.