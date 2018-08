Omroep MAX stelt dorp teleur dat geen geld heeft voor tv-show

De tv-registratie kost 35.000 euro en de publieke omroep MAX wil dat de organisatie van het evenement hiervan 15.000 euro voor haar rekening neemt. MAX zou zelf 20.000 euro neertellen. Maar het lukte de organiserende Oranjevereniging echter niet het gevraagde bedrag op te hoesten. „Ik moet de tent draaiende houden”, laat omroepbaas Jan Slagter in het AD weten, die zelf per jaar 219.000 euro verdient, het vijftienvoudige van de bijdrage die hij van de Oranjevereniging van het dorp vraagt. „Meebetalen was hier part of the deal. Voorheen betaalden we het volledig uit eigen zak, maar dat kan niet meer.”

In het Overijsselse dorp zijn ze teleurgesteld. „We hebben ongelooflijk veel tijd en energie zitten in deze beoogde televisieregistratie. Landelijke televisie is erg belangrijk om mensen in Nederland te laten zien hoe mooi bloemencorso’s zijn. We mochten geen sponsoring en reclame laten zien, anders hadden we het geld allang bij elkaar gehad”, aldus de Oranjevereniging.