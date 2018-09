James Gunn keert niet terug bij Guardians Of The Galaxy

Gunn werd bijna een maand geleden ontslagen toen aanhangers van de Alt-right-beweging met oude tweets van de regisseur kwamen waarin hij grappen maakt over pedofilie en verkrachting. De studio handelde snel door Gunn niet langer het derde deel van de populaire filmreeks te laten regisseren omdat ze vonden dat de opmerkingen niet konden in het Me Too-tijdperk en deze niet in lijn waren met Disney's gezinsvriendelijke imago.

Gunn heeft veel steun uit Hollywood gekregen sinds hij de laan uit werd gestuurd wegens de tweets die hij tussen 2008 en 2011 stuurde. Onder meer de cast van de Guardians Of The Galaxy-films liet weten geen begrip te hebben voor de beslissing van de studio.

Gunn schreef en regisseerde ook de eerste twee Guardians-films. Die leverden Disney 773 en 863 miljoen dollar op. Volgens insiders zal de studio hem tussen de 7 en 10 miljoen dollar moeten betalen.