Chantal Hutten van Radio 538 naar 100% NL

Hutten krijgt per 1 september op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur en in het weekend tussen 10.00 en 13.00 uur haar eigen programma. De afgelopen twee jaar was ze tussen 02:00 en 04:00 uur te horen op Radio 538. Martijn Zuurveen, plaatsvervangend zendermanager: „De komst van Chantal Hutten biedt ons de mogelijkheid stappen te zetten richting het weekend en verder te groeien.”

Vorige maand liet 100% NL weten dat ook Barry Paf het dj-team komt versterken. De 39-jarige dj was al geregeld te horen op de zender als vervangend presentator en gaat van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur zijn show presenteren.