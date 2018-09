Rod Stewart veilt meubilair

Fans van de Britse Da Ya Think I’m Sexy-rockzanger (73) kunnen onder meer bieden op een stoel met luipaardprint, bronzen bijzetttafels, enkele antieke spiegels, een setje wandlampen en een beeld van een banjospeler. De items zijn afkomstig uit Stewarts herenhuis in Sheering en gaan op 11 september onder de hamer van Sworders’ Fine Art of Stansted Mountfitchet.

Ⓒ Sworders’ Fine Art of Stansted Mountfitchet

Verwacht wordt dat de spullen tot de 40.000 pond kunnen opleveren. Directeur van het veilinghuis John Black laat weten aan de BBC dat hij het erg leuk vond om een telefoontje van Stewart te krijgen. „Hij wilde een lokaal bedrijf. Het is echt leuk decoratief meubilair. Het is allemaal heel erg rock and roll.”

Ⓒ Sworders’ Fine Art of Stansted Mountfitchet