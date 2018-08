Brad Pitt wint opnieuw slag in voogdijoorlog

Volgens de krant heeft de rechter besloten dat de kinderen tot aan de zitting meer tijd met hun vader moeten doorbrengen. En omdat beide partijen geen duimbreedte toegeven, is dat erg afgemeten: Brad Pitt moet de kinderen doordeweeks om de dag vier uur te zien krijgen en op vrije dagen om de dag twaalf uur.

Op 21 augustus zien de twee strijdende ouders elkaar dan weer in de rechtszaal om verdere tussentijdse afspraken te maken. Ook wordt dan bekeken hoe het de afgelopen maanden is gegaan. De kans is groot dat Angelina Jolie dan nog meer zeggenschap verliest; daarvoor was ze gewaarschuwd als ze de kinderen het contact met hun vader zou bemoeilijken.

Eerder moest ze Pitt al toestaan voor de kinderen te zorgen terwijl zij in Londen was voor opnames van haar nieuwste film Maleficent 2.