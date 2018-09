Michiel Veenstra en Olav Mol kunnen radioprijs winnen

Mol is te horen op Grand Prix Radio, Michiel Veenstra heeft een podcast over Disney, D-Tales genaamd. Ze zijn kanshebber in de categorie beste presentator. Hun concurrenten zijn Roderick Veelo (TPOdcast), Rick van Velthuysen (Traffic Radio) en Dinja Pannenbakker (KX Radio).

TPOdCast, Kein Geloel, D-Tales, Gamer.nl en Pitstop zijn genomineerd in de categorie beste podcast. De award voor beste onlinestation kan gaan naar Soulshow Radio, Grand Prix Radio, Olympia Radio, KX Radio en XM Radio.

De namen van de genomineerden zijn donderdag bekendgemaakt bij Jeroen van Inkels programma Je Dag is Goed op NPO Radio 5. De winnaars worden op 4 september bekendgemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In de jury zitten onder meer Adam Curry, Erik de Zwart en Isabelle Brinkman.