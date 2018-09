Koningin Margrethe voor eerst alleen op wijnkasteel

Margrethe verblijft sinds een week in Frankrijk, waar ze sinds het midden van de jaren ’70, toen het kasteel is gekocht, altijd een deel van haar zomervakantie heeft doorgebracht. Ook haar kinderen en kleinkinderen komen er graag. Prins Henrik, een geboren Fransman, nam er de wijnbouw serieus ter hand en verkocht de wijn ook in Denemarken.

Koningin Margrethe is dit jaar voor het eerst op het wijnkasteel zonder haar echtgenoot prins Henrik die begin dit jaar overleed Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze zomer is de eerste keer dat Margrethe zonder haar man op het Château verblijft. De afgelopen dagen is ze getuige foto’s die de Deense media publiceerden weer zoals gebruikelijk naar de markt in Cahors gegaan om zelf inkopen te doen. Het Deense hof publiceerde een foto van de koningin bij het kasteel.

Het was en jarenlange traditie: koningin Margrethe en prins Henrik met de familie naar kasteel Cayx Ⓒ Hollandse Hoogte