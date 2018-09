Britse tv-ster doet Kims naaktfoto’s na

Ze bedankt het merk voort het helpen transformeren in ’mijn ICOON Kimmie!’. „Dromen kunnen werkelijkheid worden.” In de foto’s neemt ze poses aan die de wereldberoemde Amerikaanse realityster eerder postte en waarmee ze viraal ging. Dus gaat de volslanke Collins ook volledig naakt, met de twee strategisch geplaatste zwarte balken over het plaatje. Fans zijn lyrisch en vinden het ’geweldig’, ’prachtig’ en ’zo’n inspiratie!’.

Ⓒ Instagram Gemma & Kim