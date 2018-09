Televizier voert nieuwe prijs in bij Ring-Gala

Voor de eerste editie zijn tien programma’s, waaronder vier oud-Ring-winnaars, genomineerd: Expeditie Robinson (RTL), Goede Tijden, Slechte Tijden (RTL), Heel Holland Bakt (Omroep MAX), Kroongetuige (RTL), Lucky13 (SBS), The Voice of Holland (RTL), Utopia (SBS), Weet ik veel? (RTL), Wie is de Mol? (AVROTROS) en Zondag met Lubach (VPRO).

GTST (1995), The Voice (2012), Wie is de Mol? (2013) en Zondag met Lubach (2017) wonnen in het verleden al eens de Televizier-Ring. Wie er dit jaar met de felbegeerde publieksprijs naar huis gaat, wordt op 11 oktober bekend. Woensdag werd de longlist van genomineerden bekendgemaakt. Vanaf dinsdag kan er door het publiek gestemd worden.