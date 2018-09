Koningin Margrethe praat open over verlies Henrik

„Ja, het is vreemd om hier te zijn zonder mijn man”, zei de koningin over haar terugkeer naar het kasteel nabij Cahors, dat ze samen in 1974 kochten en waar ze zoveel goede herinneringen heeft. „Het is een waar genoegen om hier terug te keren. Ik voel me hier heel thuis en ik kom elk jaar terug.”

De koningin heeft enorme steun ondervonden van de wijze waarop de Denen haar na het overlijden van Henrik steunden. „Het was een geweldig cadeau om te ervaren hoe mensen ons steunden.” Dat Henrik niet meer bij de deur op haar staat te wachten en vraagt of „we dat of dat moeten doen”, is een vreemde ervaring. „Nu is het aan mijzelf en ik moet leren ermee te leven. En dat doe ik ook. Ik ben op een leeftijd waarin er veel vrienden zijn die in dezelfde situatie verkeren als ik.”

Verwerking

Het werk is een grote hulp bij de verwerking van het verlies. „Ik geniet van mijn werk. Velen van mijn leeftijd hebben geen baan. Het helpt om bezig te blijven”, zei de koningin. Aan aftreden denkt ze niet, zo maakte ze nog eens duidelijk, melden Deense media die donderdag verslag deden uit het kasteel.

Aanleiding voor de persontmoeting, die tot tien jaar geleden traditie was tijdens de koninklijke zomervakantie in het zuiden van Henriks geboorteland Frankrijk, was het aanstaande staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Denemarken. „Ik heb hem nog nooit ontmoet en ik kijk ernaar uit. Het is opwindend, omdat hij een andere politicus is dan zijn voorganger. Onze twee landen hebben nauwe banden, en dit is onder andere het gevolg van mijn echtgenoot. Onze landen zijn emotioneel dicht met elkaar verbonden”, aldus Margrethe.