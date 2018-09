Onbekende deelnemers Expeditie Robinson bekend

Sandra Spreij (51, coffeeshophoudster uit Zwolle), Gwenda Nielen (39, majoor uit Amersfoort), Laurie Scheerder (25, student uit Utrecht), Dominique Hazeleger (student uit Dorst), Robin Bakker (26, havenarbeider uit Spijkernisse), Jan Bronninkreef (53, veeboer uit Holten) en Özgür Aksan (29, woonbegeleider uit Zutphen) zijn opgetrommeld om met BN'ers de strijd aan te gaan met de honger, verveling en de andere deelnemers.

Vorige week liet RTL weten dat influencer Donny Roelvink, zanger Jody Bernal, vlogger Nienke Plas, rapper Josylvio, hiphopartieste I am Aisha en komediant Steven Brunswijk hun intrek zullen nemen in Kamp Zuid. De zender maakt binnenkort de namen bekend van de andere deelnemers.

Expeditie Robinson is vanaf 6 september om 20.30 uur te zien bij RTL 5. De exclusieve voorpremière van de eerste aflevering valt in aanwezigheid van presentatoren Nicolette Kluijver en Dennis Weening te bekijken in Pathé Utrecht Leidsche Rijn.