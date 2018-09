Kris Jenner reageert op Kanye’s zussen-uitspraak

Dat meldt TMZ die de momager vroeg wat ze dacht van de nieuwe track van Kanye. Hierop zingt hij: „Heb je een schoonzus die je graag zou willen doen? Ik heb er vier.” Kris lacht er maar wat om. „Denk je dat het het zoveelste geklets van Kanye is?”, vraagt de reporter. Waarom Kris reageert: „Ik hou van Kanye!”

Niet echt de reactie die je verwacht van een schoonmoeder over haar dochters? Volgens TMZ steunt ze nu eenmaal altijd haar dochter Kim, en dus ook haar man, en zal ze nooit iets slechts over hen zeggen.

Dat bleek laatst ook al in de show van James Corden, waar ze weigerde de vraag te beantwoorden wie van haar dochters ze als eerste uit haar eigen tv-show Keeping Up With The Kardashians zou verwijderen, als dat moest. Dat ze volgens de spelregels van het show-onderdeel daarom een smerig drankje moest drinken, had ze daar zonder enige twijfel voor over.