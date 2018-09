’Lowlandsbezoekers vroeger dan voorheen’

„Om 9.00 uur gingen de campings open, lekker vroeg dus. Precieze aantallen heb ik niet maar inmiddels is al een substantieel deel van de bezoekers op de campings aanwezig. We merken dat ze dit jaar vroeger dan voorgaande jaren komen.” Als reden noemt hij het nieuwe gebied ArmadiLLow, dat donderdag al geopend is voor een pre-party.

„Vorig jaar was dit terrein voor het eerst op donderdag open, je ziet dat dit nieuws zich heeft verspreid en mensen dit jaar eerder komen. We hebben voor de donderdag voor ArmadiLLow geen geluidsvergunning dus we moeten het stilletjes houden, vandaar we er de grootste silent disco van Nederland hebben met 20.000 koptelefoons.” Tot 03.00 uur kan er donderdag gefeest worden op het ArmadiLLow-terrein.

De 26e editie van het festival in Biddinghuizen begint vrijdag officieel en duurt tot en met zondag. Alle kaarten zijn verkocht en dat betekent dat zo’n 60.000 mensen afreizen naar de Flevopolder voor een combinatie van muziek, kunst en literatuur. Op het programma staan onder meer Gorillaz, Kendrick Lamar, De La Soul, N.E.R.D., The War On Drugs en Dua Lipa.