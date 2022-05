Ook Van Gogh en Rembrandt naar Hermitage

Vandaag maakt de Hermitage bovendien bekend dat later deze zomer ook het laatste Zelfportret (1669) van Rembrandt van Rijn zal worden getoond, een genereuze bruikleen van het Haagse Mauritshuis. De reeks wordt afgesloten met het bekende en geliefde schilderij De toren van Babel (ca. 1560) van Pieter Bruegel I, uit Museum Boijmans Van Beuningen, dat wegens een grootscheepse renovatie nog zeker zes jaar gesloten zal zijn.

Annabelle Birnie, de directeur van de Hermitage in Amsterdam, is blij met de helpende hand die de museumcollega’s haar bieden. Zij zat sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak onmiddellijk met een groot probleem. De net geopende, grote expositie over porselein van de Russische Avantgarde, die een jaar zou blijven staan, moest onder grote druk zijn deuren sluiten. Door de hulp van andere musea heeft Birnie nu de tijd om na te denken over een andere invulling van de Hermitage.

„Na de breuk met Rusland zijn we in een uitzonderlijke situatie belandt, maar later deze zomer hoop ik met meer informatie over de najaarsprogrammering te komen. Maar dat onze deuren in de tussentijd open kunnen blijven voor het publiek is van wezenlijk belang voor het musuem”, aldus Birnie.

Volgens directeur Emilie Gordenker van het Van Gogh Museum past Het Gele Huis uitstekend bij de hulpactie voor de Hermitage. Vincent van Gogh huurde in 1888 vier kamers in een huis in Arles met het idee om hier een kunstenaarshuis van te maken, dat hij het Atelier van het Zuiden wilde noemen.

„In mei 1888 schreef Vincent aan zijn broer Theo: ’Je weet dat ik het altijd dwaas heb gevonden dat schilders alleen leven . Je verliest altijd als je alleen bent.’ Het laat zien waarom juist dit doek zo goed bij een samenwerkingsproject als Dutch Heritage Amsterdam past. We hopen dat het schilderij op haar tijdelijke nieuwe plek een inspiratie kan zijn in moeilijke en roerige tijden”, stelt Gordenker.

Zelfportret van Rembrandt uit het Mauritshuis

Ook collega Martine Gosselink van het Mauritshuis hoefde geen moment na te denken om Birnie met een bijzondere bruikleen tijdelijk uit de brand te helpen. „Vanzelfsprekend steunen ook wij de Hermitage. In een serie focustentoonstellingen met Nederlandse publiekslievelingen mag Rembrandt natuurlijk niet ontbreken.”