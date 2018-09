Ferry Maat: goede herinneringen aan Aretha Franklin

„Ik hoorde haar toen ik in 1967 voor het eerst plaatjes ging draaien in discotheken”, zegt Maat vanuit zijn huidige woonplaats Bonaire. „En toen ik bij Noordzee ging werken kocht ik een sportauto, een tweedehands MG. Daar zat een trackrecorder in met onder meer het nummer Take a Look van Franklin. Dat is altijd een van mijn favoriete soultracks gebleven.”

In de jaren tachtig, toen de Soulshow zijn hoogtepunt beleefde, draaide Maat geregeld nummers van de soullegende. De dj vind het wel jammer dat hij haar nooit live heeft gezien. „Dat is helaas nooit op mijn pad gekomen”, aldus de 71-jarige dj, die nog steeds op internet te zien is met de Soulshow. „Ik kreeg een tijd geleden de dvd van haar optreden in het Concertgebouw in Amsterdam in 1968. Daar moest iedereen in zijn stoel blijven zitten. Dat gebeurde natuurlijk niet. Na een tijd stond iedereen!”