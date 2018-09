’We zijn de beste soulzangeres ooit kwijtgeraakt’

„Het verlies van Aretha Franklin is een klap voor iedereen die van muziek houdt”, twitterde Elton John. „Haar stem was uniek, haar pianospel onderschat. Ze was een van mijn favoriete pianisten.” Aretha trad in november voor het laatst op tijdens een benefiet van Elton. „Ze was duidelijk niet in orde, en ik vroeg me af of ze wel op kon treden. Maar Aretha deed het, ze deed het geweldig. Ze zong en speelde magnifiek, iedereen was in tranen.” Volgens Elton zal „de hele wereld” Aretha, volgens hem de grootste soulartiest aller tijden, haar missen. De zanger is blij met de enorme nalatenschap van Aretha. „De koningin is dood, lang leve de koningin.”

Paul McCartney vroeg via Twitter om „een moment om te danken voor het mooie leven van Aretha Franklin.” „Ze zal worden gemist, maar de herinneringen aan haar grootheid als muzikant en een fijn mens zal voor altijd bij ons blijven”, aldus de zanger, die zich ook liet inspireren door de Queen of Soul. Ook Lionel Richie liet weten Aretha te gaan missen. „Haar stem, haar voorkomen, haar stijl. Niemand deed het beter. Echt de Queen of Soul. Ik zal je missen!”

Niet alleen artiesten staan op social media stil bij het overlijden van de zangeres. Ook burgerrechtenactivist en dominee Jesse Jackson, die Aretha in haar laatste dagen nog bezocht, twitterde over haar dood. „Een hele hoop muziek heeft vandaag de aarde verlaten. De hemel verheugt zich. Rust in de hemelse vrede.” Dominee Al Sharpton liet weten „diep geraakt” te zijn door het overlijden van „een geliefde vriendin en koningin/strijder.” Volgens Sharpton is Aretha’s werk „op zowel persoonlijk als sociaal vlak legendarisch.” Hij raadt iedereen aan „een pauze” te nemen om stil te staan bij „het leven van een mooie ziel.”

Barbra Streisand haalt herinneringen op aan een optreden met Aretha dat ze in 2012 gaf. „Het is moeilijk een wereld zonder haar voor te stellen”, schreef Barbra op Instagram bij een foto uit 2012. „Niet alleen was ze een unieke, geniale zangeres, haar engagement met de burgerrechten had een onuitwisbare impact.”

