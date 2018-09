Familie Aretha Franklin rouwt om verlies ’matriarch’

„In een van de donkerste momenten van ons leven zijn we niet in staat de juiste woorden te vinden om de pijn in ons hart uit te drukken”, stellen de nabestaanden. Volgens hen kende de liefde van Aretha voor haar kinderen, kleinkinderen, nichten en neven „geen grenzen.”

Aretha stierf donderdagochtend om 09.50 uur, lokale tijd, in Detroit te midden van haar familie en geliefden. De zangeres overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Die ziekte werd in 2010 bij haar geconstateerd. Begin deze week werd duidelijk dat het snel slechter ging met de 76-jarige zangeres.

Troost

„We zijn diep geraakt door het ongelooflijke aantal steunbetuigingen die we hebben gekregen van goede vrienden, supporters en fans van over de hele wereld. Bedankt voor het medeleven en de gebeden”, liet de familie weten. „We hebben jullie liefde voor Aretha gevoeld. Dat haar nalatenschap voort blijft leven, geeft ons troost.”

De nabestaanden vragen om privacy „in deze moeilijke tijd.” Binnen een paar dagen willen ze meer duidelijkheid verschaffen over de uitvaart.