Dreigtelefoontjes voor acteur Topher Grace

In BlacKkKlansman speelt Grace Ku Klux Klan-leider David Duke. Volgens de entertainment website TMZ wordt Grace uitgescholden en zou hij volgens zijn belager door zijn rol in de film de relatie tussen bevolkingsgroepen schaden.

Grace zelf noemt de anonieme beller kwaad en agressief. De politie heeft de zaak nu in behandeling en onderzoekt de bedreigingen.

De nieuwste Spike Lee-film gaat over de afro-Amerikaanse agent Ron Stallworth, gespeeld door John David Washington, die eind jaren zeventig in de Ku Klux Klan wist te infiltreren. Bij meetings stuurde hij een blanke collega en verder handelde Stallworth zijn zaken telefonisch af. Uiteindelijk krijgt hij het zelfs voor elkaar om een lidmaatschap te verwerven als Klan-lid. Hij verzwijgt dit jarenlang totdat hij in 2014 het boek Black Klansman publiceert over zijn onderzoek naar de Ku Klux Klan.

BlacKkKlansman gaat in Nederland op 30 augustus in première.