Leo Blokhuis: 'Invloed Aretha Franklin enorm’

Blokhuis is groot fan van Franklin. „Als die vrouw zingt, dan geloof je het. Ze treft precies de juiste emotie, de klank, het vakmanschap. Zij wist de woorden direct in je gezicht te drukken en beheerste het hele pakket.”

Hij adviseert om ook eens naar haar vroegere werk te luisteren. „Vanaf 1967 had zij haar grote hits op het Atlanta Label, maar wat zij voor die tijd deed bij Columbia, was ook adembenemend mooi. Zoek maar eens op hoe zij Try a little tenderness heeft vertolkt. Dat is zó mooi, intiem en vol zeggingskracht”, verzucht hij. „Aretha was de grootste.”