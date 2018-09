Shirma Rouse: 'Aretha Franklin live zien stond bovenaan mijn droomlijst'

Shirma had twee keer kaartjes voor een concert van Franklin, maar die werden allebei gecancelled vanwege haar slechte gezondheid. „Begin dit jaar ging ze echt met pensioen; het is zo spijtig voor haar dat ze niet meer tijd en rust heeft gekregen.”

De Nederlandse zangeres is wel bij dat ze Aretha al bij leven heeft geëerd. „Anders krijgt het toch een andere lading. Het concert dat ik in maart volgend jaar rond Aretha’s 77e verjaardag zou gaan doen, wordt nu meer een tribute. Het krijgt een andere lading.”

Shirma’s telefoon staat roodgloeiend: „Iedereen verwacht nu dat ik extra optredens ga geven, maar dat weet ik nog niet.”

Wat maakte Aretha voor haar zo speciaal? Shirma: „Vooral haar stem en de muziek. Zij had natuurlijk geen eigen repertoire, maar alles wat ze zong werd echt van haar. Als je bijvoorbeeld R.E.S.P.E.C.T. van haar hoort, dan is dat van háár, terwijl het een nummer is van Otis Redding. Dat is wat zij deed.”