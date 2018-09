ZIEN: Justin Bieber verwelkomt babyzusje

Justin Bieber heeft er weer een zusje bij. Zijn vader Jeremy en zijn vriendin Chelsey zijn donderdag de ouders geworden van een prachtig meisje. De kleine meid, Bay Bieber, werd geboren om half 9 vanmorgen.

„Maak kennis met de nieuwste Bieber, mijn kleine zusje Bay Bieber”, schrijft Justin trots bij een schattige foto van de nieuwe Bieber-telg.

Bay is het vierde kind voor de 43-jarige Jeremy. Justin (24) is zijn oudste, later kreeg hij Jazmyn (10) en Jaxon (8). Voor zijn vrouw Chelsey, die begin dit jaar met Justins vader trouwde, is Bay haar tweede kind. Uit een eerdere relatie heeft ze al een 11-jarige dochter, Allie.