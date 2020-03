Demi Lovato: eetprobleem gecreëerd door vroegere management

Volgens de zangeres werd haar telefoon in beslag genomen zodat ze geen eten kon bestellen, werd voedsel bij haar vandaan gehouden en werden zelfs de zakjes suiker die in kleedkamers liggen voor haar verstopt. „Ik heb de afgelopen zes jaar een leven geleid dat niet het mijne was. Ik zat enorm met mezelf in de knoop vanwege mijn eetprobleem, wat leidde tot andere zaken. Mijn leven werd volledig gecontroleerd door anderen. Er werd gelet op wat voor koffie ik bestelde en ik mocht geen fruit eten omdat daar suikers in zitten. Alleen op mijn verjaardag werd er een uitzondering gemaakt. Al heb ik jarenlang geen taart gegeten op mijn verjaardag, ik at dan een stuk watermeloen met vetvrije slagroom erop”, aldus Lovato.

Met haar nieuwe manager Scooter Braun, die tevens de zaken van Justin Bieber en Ariana Grande behartigt, gaat alles veel beter. „Hij heeft mij een joekel van een verjaardagstaart gegeven, die ik samen met Ariana heb opgegeten. Wij zijn goede vriendinnen van elkaar. Ik herinner me vooral dat ik moest huilen omdat ik taart kreeg van een manager die echt om mij geeft en me steunt in alles.”

Over haar bijna fatale overdosis drugs zei Demi: „Ik voelde me alleen nadat ik met mijn vorige manager had gebroken. Ik gebruikte toen veel drank en drugs. Op een avond ging ik naar een feestje waar van alles en nog wat voor handen was. Dat was uiteindelijk drie maanden voordat ik in het ziekenhuis belandde, maar daar is dat incident wel ingeleid.”