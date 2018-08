Willem van Kooten blikt terug op memorabele avond

„Aretha was destijds nog maar een meisje van 26 dat héél erg goed zong. Ze was pas net op weg en had pas een paar hits op haar naam staan. De status van Queen of Soul kwam natuurlijk pas veel later.” Een glimlach weerklinkt door Van Kooten zijn stem. „Dat ik haar mocht ontmoeten vond ik echt heel erg leuk, dat concert ook.”

Sterker nog, het concert van Aretha is één van de beste concerten die Willem ooit heeft bijgewoond. „Geweldig! Het was zo spontaan, warm en enthousiast!” Voorafgaand aan het concert werd het publiek verzocht keurig te blijven zitten, maar daar hield niemand zich aan. „Nee joh, probeer maar eens stil te zitten op haar muziek, dat kan toch helemaal niet! In die tijd waren er ook nog geen dranghekken zoals nu, of beveiliging. Mensen gingen meteen dansen, ze klommen op hun stoelen en zelfs op het podium. Aretha vond dat ook heel leuk, ze vond het het prachtig! Tja, ze was dan natuurlijk al wel wat gewend.”

Hoewel het concert in 1968 plaatsvond, lijkt de ervaring voor Van Kooten als de dag van gisteren. „Ja joh, het is vijftig jaar en drie maanden geleden, op 28 april 1968, maar het was zo bijzonder, dat vergeet je nooit meer. Het was de enige keer dat ze in Nederland en zelfs Europa was. Nooit meer is ze teruggekomen, maar we praten er nu nog over.”