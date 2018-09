Trump roemt Aretha Franklin

„De Queen of Soul is dood. Ze was een fantastische vrouw met een wonderbaarlijke gave van God, haar stem. Ze zal worden gemist”, schrjft Trump. Aretha overleed donderdagmorgen in Detroit op 76-jarige leeftijd.

Behalve Donald Trump hebben ook de voormalige presidenten Barack Obama en Bill Clinton gereageerd op het overlijden van Aretha Franklin. Beiden waren, evenals hun echtgenotes, vol lof over de Queen of Soul. Franklin zong op de inauguratieplechtigheid van Obama in 2009 en ontroerde hem ook bij latere gelegenheden.

„In haar stem konden we onze geschiedenis voelen, in alle facetten en in elke schakering - onze kracht en onze pijn, onze duisternis en ons verlichting, onze zoektocht naar bevrijding en ons zuur verdiende respect. Ze hielp ons meer verbonden te voelen met elkaar, hoopvoller, menselijker. En soms hielp ze ons al het andere even te vergeten en te dansen”, schreven Barack en Michelle Obama.

Bill Clinton noemden Franklin een van de grootste schatten van Amerika. „Ze was elegant, gracieus en artistiek volkomen compromisloos. Hillary en ik betreuren het verlies van onze vriendin Aretha Franklin. Meer dan vijftig jaar lang heeft ze onze ziel beroerd.”