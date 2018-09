Janine Abbring zorgt voor ban op boek

„Ik onderbreek mijn Zomergasten-twittersabbatical kortstondig voor het delen van deze foto. Dit boek staat prominent in een Vitamin Store in 020. Razend benieuwd welke supplementen ze aanraden bij mazelen of polio!”, schrijft Abbring bij een foto van het boek Leven zonder vaccinaties van antroposofisch huisarts Noor Prent en klassiek homeopaat Tineke Schaper.

Haar volgers zijn het volledig met Janine’s frustratie eens. „Dat (gezond uitziende) meisje op de cover is hoogstwaarschijnlijk gewoon gevaccineerd. Stockfoto van haar maakt elders reclame voor tandpasta en ze staat ook op een Italiaanse cover van een boek”, reageert een oplettende volger. „Het bewust in gevaar brengen van kinderen door dit zo openlijk in je etalage te zetten. Ik zeg met nadruk BEWUST!”, schrijft een ander. „De titel zou wellicht Ellendig leven zonder vaccinaties moeten zijn”, reageert een derde. En omdat een foto meer zegt dan duizend woorden, worden de meest gruwelijke foto’s gedeeld van zieke en misvormde kinderen.

De tweet lijkt de ogen te hebben geopend bij Vitamin Store. Zij laten weten het boek meteen uit de schappen te hebben gehaald. „Je hebt een goed punt! Het boek stond alleen in deze winkel en we hebben het direct verwijderd. We nemen namelijk geen standpunt in over vaccinatie. We zullen in het vervolg beter opletten op wat we in onze winkel promoten.”

Overigens is niet iedereen het met deze beslissing eens. Veel mensen zien het als censuur en vinden dat de keuze om wel niet te vaccineren nog altijd bij de ouders ligt.