K3’s Marthe en Viktor Verhulst uit elkaar

„Na lange en intense gesprekken zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat het beter is om elk onze eigen weg te gaan en ons leven verder te zetten als goede vrienden”, begint Marthe haar verhaal op Instagram. „We hebben samen een fantastisch mooie tijd beleefd en hebben elkaar altijd gesteund. Dit zal niet veranderen in de toekomst. We koesteren onze mooie periode samen en hebben voor altijd een plekje in elkaars hart. We gaan zonder ruzie uit elkaar en hopen dat onze privacy gerespecteerd wordt zodat we deze moeilijke beslissing een plaats kunnen geven.”

De breuk komt als een verrassing. Begin augustus schreef ze nog dat Viktor haar ’elke dag opnieuw weer de gelukkigste vrouw ter wereld maakt’. Ze bedankte hem voor ’alle mooie, lieve en grappige momenten die we al hebben meegemaakt en op nog veel meer van dat’.

Marthe en Viktor waren sinds begin 2016 samen.