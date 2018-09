Katja Schuurman kiest trouwjurk voor camera

„Ik heb dingen gezien waarvan ik niet wist dat ze bestonden”, vertelt Katja tegen RTL over haar zoektocht met hulp van stylist Fred van Leer. Ze zocht een japon die ’lekker zwierig, niet te strak, speels en toch ook sexy’ is.

Katja trouwt op het strand en wil een jurk waarin ze ’de hele avond kan dansen’. „Het moet gewoon fijn zijn. Geen keurslijf, dat is ook een mooie voor het huwelijk, dat moet ook geen keurslijf zijn.” Ook is rekening gehouden met de voorkeuren van de bruidegom. „Freek houdt heel erg van een decolleté.”

Hysterisch

Welke jurk het geworden is, moet tot eind van de maand nog geheim blijven. Wel laat Katja los dat het een ’prachtig’ exemplaar is. „Ik kan niet wachten om de jurk te dragen.” Ook verklapte de presentatrice dat de trouwjurk die ze dit keer draagt anders is dan de japon waarin ze haar jawoord gaf aan Thijs Römer. „Die jurk was mijn meisjesdroom, maar nu moet de jurk meer passen bij deze fase van mijn leven.”

Voor Fred van Leer, die Say Yes To The Dress Benelux presenteert, was de samenwerking met Katja een droom die uitkwam. „Als je de mannen van onze generatie vraagt wie de meest sexy vrouw van Nederland is, zeggen ze Katja. Toen ze ’ja’ zei tegen het programma, was ik heel blij.”

Volgens de stylist heeft Katja, met hulp van een vriendin, haar moeder en zus/ceremoniemeester Birgit, een „hysterische” jurk uitgekozen. „Het is een jurk geworden die eigenlijk alleen Katja kan dragen.”