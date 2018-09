Jack Osbourne wil geen alimentatie betalen

TMZ meldt dat Osbourne het wel eens is met de gedeelde voogdij over hun drie kinderen, maar wat hem betreft kan ze fluiten naar partneralimentatie. Jake en zijn vrouw gingen in mei uit elkaar, enkele maanden na de geboorte van hun derde kindje. Eerder liet hij weten de scheiding vriendschappelijk te willen afronden.

De zoon van Ozzy Osbourne raakte eerder deze maand in opspraak omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex had geslagen. Hij zou hebben uitgehaald, omdat hij niet wist dat Lisa weer aan het daten was.