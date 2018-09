Kris Jenner ziet ex-schoonzoon als familie

Kourtney en Scott hebben ondanks, of misschien wel dankzij, hun jarenlange knipperlichtrelatie drie kinderen samen. Voor (schoon)moeder Kris Jenner reden genoeg om nog altijd gek te zijn op haar ex-schoonzoon.

„Scott is echt als een van mijn kinderen. Hij is de vader van drie van mijn kleinkinderen en is twaalf jaar lang onderdeel van onze familie geweest”, vertelt ze in het Amerikaanse radioprogramma Kylie and Jackie O.

„Bovendien is hij er vijftien seizoenen bij geweest”, doelende op de realityserie Keeping Up With The Kardashians. „Hij is er sinds seizoen één, aflevering één, dus Scott is er sinds het begin bij. Ik houd van hem!”