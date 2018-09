Felipe en Letizia weer naar Barcelona

Ⓒ Hollandse Hoogte

Net als vorig jaar onderbreekt het Spaanse koningspaar de zomervakantie om naar Barcelona te gaan. Toen was het om de gewonden te bezoeken na de terroristische aanslagen in de Catalaanse hoofdstad en in Cambrils, en vrijdag is het om de herdenking bij te wonen op La Rambla en Plaça de Catalunya.