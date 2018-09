'Veel sterren bij huwelijk prinses Eugenie'

De 29-jarige Eugenie is bevriend met sterren als Ellie Goulding, Cara Delevigne en Suki Waterhouse. Ook Kate Moss, een goede vriendin van Eugenies moeder Sarah Ferguson, en Cindy Crawford krijgen waarschijnlijk een uitnodiging. Volgens de krant mogen Elton John en George Clooney met zijn vrouw wederom plaatsnemen in St George's Chapel. De aanstaande van Eugenie, Jack Brooksbank, is namelijk al jaren ambassadeur van Casamigos Tequila. George Clooney is een van de oprichters van het merk, net als Rande Gerber, de man van Cindy Crawford. Elton John heeft goede banden met verscheidene leden van het Britse koningshuis.

Eugenie en Jack, die al jaren samen zijn, verloofden zich begin dit jaar. Op 12 oktober trouwen de twee in St George's Chapel in Windsor. Op dezelfde plek gaven Harry en Meghan elkaar op 19 mei het jawoord.