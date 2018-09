Jaap Brugman (Dappere Dodo) overleden

Ⓒ ANP

Jaap Brugman, bekend van de kinderserie Dappere Dodo, is donderdag in Dokkum overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brugman (83 jaar) was de stem van het jongetje in de poppenserie Dappere Dodo dat tussen 1955 en 1964 veel avonturen beleefde.