Platina award voor Jody Bernal

Jody was te gast in het programma toen dj Tom van der Weerd hem opeens de platina award uitreikte. „Wauw, wat vet”, zei een duidelijk verraste Jody. Hij bedankte The Boy Next Door & Fresh Coas voor hun medewerking aan La Colegiala.

Overigens komt het succes van La Colegiala ook door de steun van Slam!. Het radiostation heeft de track sinds de release tot nu toe precies duizend maal gedraaid volgens Tom van der Weerd.