Saskia Noort en Giel Beelen in de clinch om ageshaming

„Uurtje geleden leverde ik mijn essay over ageshaming van vrouwen in. Om direct in mijn tirade bevestigd te worden door Giel. Dit doet ’ie niet bij Bruce Springsteen”, schrijft Saskia Noort boos bij een bericht van Beelen waarin hij een bewerkte foto van Madonna deelt en haar omadonna noemt. „Onzin. Ik heb dit laatst nog met een man gedaan. Laat me even denken wie ook alweer. Bruce was het toevallig niet”, verdedigt Giel zich. Noort laat het er niet bij zitten. „Ik ben benieuwd. Maar blijft onaardig, zo’n nepfoto, ook als het om een man gaat.”

De radio-dj probeert de boel nog een beetje te sussen door haar deels gelijk te geven. „True. Maar grapjes hebben vaak iets onaardigs hoor. Het moet gewoon niet te persoonlijk worden en ik heb niet de indruk of illusie dat ik hier Madonna persoonlijk aanval. Omadonna was de basis. Vooral lekker flauw”, verklaart hij. Maar Saskia houdt voet bij stuk. „Dat mag je doen, maar het blijft getuigen van weinig respect voor haar en al haar fans. Ik vind het vooral cliché, om eerlijk te zijn. Niks makkelijker dan een vrouw pakken op de combi leeftijd/uiterlijk.”

Dit keer lijkt Giel op zijn teentjes getrapt: „Hoho, heel veel respect voor haar. Dit kwam ter sprake in de radioshow toen ik haar draaide. Het is een woordgrapje en hier met beeld. Om nu dan ineens geslacht erbij te halen vind ik niet echt van deze tijd. Maar ben oprecht heel benieuwd naar je essay. Ik deel vast je mening.” Waarop Saskia hem belooft het stuk toe te sturen

Voor Saskia en Giel lijkt daarmee de kous af, maar Saskia’s volgers razen nog even door. „Je weet toch dat Giel een treurige zak hooi is”, schrijft iemand. Maar een andere volger heeft een heel andere verklaring voor Giel zijn gedrag: „Giel ziet groen en geel van jaloezie. Madonna is een icoon. Meer dan een zielig ventje met een veel te groot ego zal hij nooit worden.” Ook de rest van de reacties is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de radio-dj, maar ook Saskia wordt op haar vingers getikt. „U bent in uw stuk hopelijk niet selectief verontwaardigd over alleen het (al dan niet beroemde) damesvolk. Toch? Oudere mensen worden continu op achterstand gezet en gebasht. Raar dat velen dat nu pas opvalt”, concludeert een volger.