Zweeds peuterprinsje deze maand al op pad

Carl Philip en Sofia nemen hun oudste zoon mee naar Södermanland, het landschap waarvan Alexander hertog is. Het prinsje kreeg de titel hertog van Södermanland bij zijn geboorte in 2016 van zijn opa, koning Carl Gustaf.

Hoe Alexanders dag in zijn hertogdom eruit ziet, is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat het prinsje met zijn ouders een stop maakt bij het natuurgebied Nynäs, waar een wandelroute en uitzichtpunt zijn vernoemd naar Alexander.