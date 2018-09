Ellen DeGeneres start kledinglijn

„Mijn grootste inspiratie was ervoor te zorgen dat mijn kleding voor iedereen aantrekkelijk is, geschikt is voor zoveel mogelijk mensen en betaalbaar is”, vertelt Ellen aan Bang Showbiz. Een ietwat vage omschrijving voor een zeer brede collectie bestaande uit 60 items.

De kledinglijn omvat veel denim, t-shirts, sneakers en accessoires. Ieder stuk zal minder dan dertig dollar kosten. „We wilden gewoon een lijn ontwerpen die voor iedereen werkt”, verklaart Denise Incandela, hoofd van de kledingafdeling van Walmart. „EV1 is gebaseerd op Ellens eigen zelfvertrouwen en optimisme. Het is stoer, vrolijk en toegankelijk.”

Naar verwachting krijgt EV1 een vaste plek binnen de Walmart collectie en zullen er met regelmaat nieuwe items uit worden gebracht.