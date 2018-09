TVOH-Tjindjara is mama geworden

„De daddy (& mommy) life is begonnen! Welcome Ayva Luca van Toorenburg”, schrijft Tjindjara bij een schattige foto van het kleine meisje.

Een paar maanden geleden stond de zangeres nog in de liveshows van The Voice of Holland. In de halve finales werd Tjindjara weggestemd. In de musical The Bodyguard was ze bovendien de understudy van Romy Monteiro.