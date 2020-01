Frans Bauer eet minder vlees na Argentijnse trip

„Ik ben minder vlees gaan eten. Je zou het niet aan mij zeggen, maar het is echt zo”, zei Frans donderdag in RTL Boulevard. „Wat daar gebeurt met vlees is ongekend. Een kleine biefstuk is daar gewoon 400 gram, een grote 800 gram. Ik heb die mensen vlees zien eten zoals ik nog nooit in mijn leven heb gezien.”

Volgens Frans is dat echt te veel. „Ik eet vanaf nu alleen nog maar bami”, zo zei hij resoluut.

De avonturen van Frans en Mariska Bauer in Argentinië zijn vanaf donderdagavond te volgen op RTL 4.