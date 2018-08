Naidjim Severina van King naar Queen

De hoofdrollen in de nieuwe musical Kinky Boots zullen worden vertolkt door Jonathan Demoor (l.) Naidjim Severina (m.) en Vajèn van den Bosch. Ⓒ Robin Kamphuis

Voor topmusicals hoeven we allang niet meer naar Londen of New York, de meeste internationale successen komen immers ook naar Nederland. Producenten HANS CORNELISSEN en RUUD DE GRAAF presenteren vandaag op de deze pagina de cast van hun nieuwste productie, Kinky Boots.