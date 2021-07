Meghan maakt animatieserie voor Netflix

Binnenland

Boulevard volledig in teken van Peter R. de Vries: ’Een uitzending waarvan wij hoopten hem nooit te moeten maken’

De uitzending van RTL Boulevard stond donderdagavond volledig in het teken van Peter R. de Vries. Donderdag werd bekend dat de misdaadverslaggever is overleden. Hij is 64 jaar geworden.