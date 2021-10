Cheers-acteur Woody Harrelson op de vuist met man die foto’s van hem maakte

Een politiewoordvoerder laat aan de Amerikaanse krant weten dat er geen aangifte gedaan is. De acteur heeft volgens de woordvoerder gehandeld uit zelfverdediging.

Het incident vond woensdagavond lokale tijd plaats op het dakterras van het Watergate Hotel, waar een bar is. Volgens de politie was de man met wie de acteur slaags raakte foto’s aan het maken van Harrelson en zijn dochter. Ook zou de man gedronken hebben. Harrelson zou de man gevraagd hebben de foto’s te verwijderen, maar die weigerde. Toen kregen de twee ruzie en haalde de man uit naar Harrelson, die hem vervolgens terugsloeg.

Harrelson is in Washington vanwege opnames van een nieuwe televisieserie over het Watergateschandaal, een affaire uit de jaren zeventig rondom president Richard Nixon. De acteur is onder meer bekend van de televisieserie Cheers en was te zien in films als The People vs. Larry Flynt en No Country for Old Men.