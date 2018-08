Madonna viert verjaardag met unieke opname

De zangeres wilde met het filmpje ook fans en vrienden bedanken die ter gelegenheid van haar speciale dag een donatie hadden gedaan aan haar stichting Raising Malawi. Vorige week had ze daartoe opgeroepen op Twitter. „Voor mijn verjaardag wil ik dit jaar mijn vrienden en fans samenbrengen om de levens van kinderen in Malawi te veranderen en hen te laten weten dat ze verzorgd worden en geliefd zijn.”

Tijdens het miniconcert dat ze donderdag online zette, bracht Madonna niet alleen haar hit Like A Prayer en een cover van Leonard Cohens Hallelujah ten gehore, maar zong ze ook een stukje van het nummer Beautiful Game van haar album dat later dit jaar uitkomt.

Bekijk ook: Madonna gaat op haar 60e met tijd mee

Felicitaties

Alhoewel de muziekwereld donderdag vooral bezig was met het overlijden van soullegende Aretha Franklin, namen veel collega’s ook de moeite de Queen of Pop te feliciteren met haar verjaardag. „Een fijne verjaardag voor mijn favoriete ’queen’ en voortdurende kameleon”, liet Katy Perry weten. Kylie Minogue schreef: „Ik ben veertien en dans en zing in mijn slaapkamer, en zij was gewoon Wow. Wat een kracht en inspiratie. Geniet van je dag Madonna.”

Ariana Grande noemt de zangeres in haar felicitaties ’de queen van pop en van het hele universum en van altijd perfect zijn’ en Jean Paul Gaultier‏ wenste zijn ’muze voor altijd’ een fijne verjaardag. Katja Schuurman bekent op Instagram in haar jeugd alleen fan te zijn geweest van Madonna. Zo schrijft ze: „Madonna.. De enige artiest waarvan ik ooit écht fan ben geweest. Posters op mijn kinderkamer en overal stickers ☺️ Na de film #evita maakte ze het album #rayoflight; dat vind ik, zeker qua zang, haar beste album. Gefeliciteerd met je verjaardag! #madonna #60 .”