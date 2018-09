Italiaanse nominatie voor film met Lisa Smit

Eerder al werd de korte film, waarin ook Tomer Pawlicki en Toprak Yalçiner een hoofdrol spelen, bekroond met de prijs voor beste komedie op het Dragon Con Independent Film Festival in Atlanta. Voorts werd de film geselecteerd voor festivals in de Verenigde Staten, Canada en Europa.

De geheel Engels gesproken korte film gaat over een jonge vrouw (Smit), die door haar vriendinnen onaangenaam verrast wordt met een singles party. Terwijl zij driftig aan dit feest probeert te ontsnappen, ontmoet ze opeens een mysterieuze zwerver (Pawlicki) die alles op zijn kop zet.

Van Berckelaer

All The Single Ladies! werd geschreven en geregisseerd door de in Los Angeles woonachtige filmmaakster Yfke van Berckelaer, die eerder als scenariste werkte aan de komische serie De Meisjes van Thijs. Ook regisseerde zij de documentaire Xangadix Lives!, over de ontstaansgeschiedenis van de legendarische horrorfilm The Johnsons.

Afgelopen september ging de korte film All the Single Ladies! in premiere op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Lisa Smit is bekend uit films als Redbad en TBS en series als Project Orpheus en Dokter Deen.