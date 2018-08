'Openbaar afscheid van Aretha Franklin'

De Queen of Soul zal worden opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History. De keuze zou op deze locatie zijn gevallen om de verwachte grote stroom bezoekers te kunnen opvangen. In het museum was in 2005 ook het afscheid van de zwarte mensenrechtenactiviste Rosa Parks.

Meer details over het afscheid zijn nog niet bekend, behalve dat er veel gezongen zal worden.