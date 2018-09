Ellen en Portia vieren huwelijksjubileum

Ellen en Portia verloofden zich in 2008 meteen nadat een hoge rechtbank in de staat Californië een verbod op het homohuwelijk ongeldig had verklaard. Donderdag deelden de twee allebei een passage uit de speech van de dominee die hen trouwde. Daarin zei hij onder meer: „Vandaag zetten we een grote stap naar ons ideaal dat iedereen, zonder uitzondering, het recht heeft zijn geluk na te jagen” en „Met jullie huwelijksgeloften symboliseren jullie voor de velen voor jullie, die in stille wanhoop in de schaduw moesten leven, dat wij als mensen beter zijn geworden dan we eens waren.”

Ellen schreef bij de foto met de speech: „Deze woorden zijn wat ons leven toen veranderde en ze betekenen op dit moment nog steeds evenveel.” Later deelde de presentatrice ook nog een filmpje van haar huwelijksdag en plaatste ze in het kader van Nationale Achtbanendag donderdag een clipje van haarzelf en Portia in een attractie, waar ze bij schreef: „Het leven is een achtbaan. Ik ben blij dat ik naast jou zit.”