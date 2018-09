Laatste bestraling voor Rossana Kluivert

„Voor nu kan ik rusten en dankbaar zijn voor mijn dokters, de medicijnen, mijn familie en vrienden”, schrijft ze op Instagram, waarna ze vervolgt: „Ik hoop dat in de toekomst niemand dit ooit meer hoeft mee te maken, dus laten we de doktoren steunen in het onderzoek naar kanker. Beste doktoren, ik zie jullie maandag weer.. ik beloof dat ik niet zal zingen.”

Bekijk ook: De wereld staat stil voor Patrick en Rossana Kluivert

Bij de 45-jarige Rossana werd vijf jaar gleden al lymfeklierkanker ontdekt. De styliste genas na een lange en zware behandeling met chemo. Nét voor ze de kritieke grens van vijf jaar schoon had bereikt, sloeg de kanker opnieuw toe.