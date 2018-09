Sinéad wil een ’ontslagbrief’ van de paus

De Ierse zangeres was in 2013 geëxcommuniceerd door paus Benedictus, waardoor ze officieel geen lid meer is van de katholieke kerk, maar zegt daar nooit een officieel bewijs van te hebben gekregen. Ze vraagt nu aan de huidige kerkvorst om een ’ontslagbrief’ voor haar mee te nemen, als hij binnenkort Ierland bezoekt. Tijdens dit bezoek woont hij onder meer een katholiek familie-evenement in het stadion Croke Park bij.

„Ik heb het Vaticaan meerdere malen om een certificaat gevraagd dat ik met trots aan mijn kleinkinderen kan tonen om te bewijzen dat Ratzinger (paus Benedictus) en zijn voorganger (paus Johannes Paulus II) mij ex-communiceerden voor mijn priesterwijding”, schrijft ze in een open brief aan Franciscus. „Kunt u alstublieft regelen dat het wordt meegebracht in het vliegtuig en misschien gepresenteerd aan mij op Croke Park?”

De Nothing Compares 2 U-zangeres hoopt dat een certificaat haar zal helpen om in de smaak te vallen bij rappers om samen muziek te maken. „Alle muzikanten zijn op zoek naar de Parental Advisory Sticker (een waarschuwing voor grof taalgebruik) – het is het coolste in de muziekindustrie”, grapt ze. „Maar een ex-communicatiecertificaat zou 2Pac eruit laten zien als (de Ierse easy-listeningzanger) Daniel O’ Donnell”, aldus O’Connor.